Canciller húngaro denuncia que un ataque ucraniano dañó el oleoducto ruso que suministra crudo a su país

El ministro de AA. EE y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, acusó a Ucrania de haber vuelto a atacar el oleoducto ruso que suministra crudo a su país, “interrumpiendo el suministro”.Szijjártó argumentó que, “durante tres años y medio, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania” y agregó que “estos repetidos ataques ucranianos a nuestro suministro energético tienen el mismo propósito”. El ministro reiteró que “esta no es nuestra guerra, no tenemos nada que ver con ella , (...) Hungría se mantendrá al margen".