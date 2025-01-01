edición general
Canciller húngaro denuncia que un ataque ucraniano dañó el oleoducto ruso que suministra crudo a su país

El ministro de AA. EE y Comercio de Hungría, Péter Szijjártó, acusó a Ucrania de haber vuelto a atacar el oleoducto ruso que suministra crudo a su país, “interrumpiendo el suministro”.Szijjártó argumentó que, “durante tres años y medio, Bruselas y Kiev han intentado arrastrar a Hungría a la guerra en Ucrania” y agregó que “estos repetidos ataques ucranianos a nuestro suministro energético tienen el mismo propósito”. El ministro reiteró que “esta no es nuestra guerra, no tenemos nada que ver con ella , (...) Hungría se mantendrá al margen".

#2 j-light
Signo de lo bien que van las cosas para Kiev: nada mejor que atacar las instalaciones rusas en otro país con el que hace frontera para una victoria decisiva.
#1 Pepepistolas
El canciller hungaro se puede ir a tomar por culo directamente
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 no es un acto terrorista contra el suministro energético de un miembro de la UE y OTAN? O es un acto totalmente legítimo contra el enemigo?

Porque el anterior ataque a un gaseoducto está bajo investigación del fiscal general alemán
"Se trató de un ataque de gran envergadura contra el suministro energético de nuestro país, capaz de desestabilizar la economía y la sociedad locales, independientemente de cualquier clasificación política".
www.meneame.net/story/fiscal-general-federal-alemania-investigaciones-
