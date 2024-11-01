·
13
meneos
13
clics
El cáncer del odio ultra crece y crece
El odio ultra es un problema electoral para el PP, pero es un cáncer para la convivencia en democracia. Hay que pararlos antes de que destruyan lo que tanto sacrificio costó construir.
odio
ultraderecha
opinión
11
2
1
K
110
actualidad
6 comentarios
11
2
1
K
110
actualidad
#5
strike5000
Si todo lo que no coincide con lo que yo digo es odio ultra, pues claro que aumenta el "odio ultra". Si todo el que no opina como yo es un fascista, pues claro que cada vez hay más "fascistas". Otra cosa es que sean "odio ultra" y "fascistas" de verdad.
3
K
43
#2
Bravok1
Crecen los subnormales analfabetos escorias humanas, el odio es el mismo.
2
K
21
#3
JuanCarVen
#2
Ahora es más fácil pastorear los.
0
K
11
#4
EISev
#3
y más fácil que difundan su mensaje, ya que si no llega a su audiencia llegan otros con un megáfono y se lo amplifican. Y el algoritmo hace el resto.
0
K
11
#6
Bravok1
#4
bueno, llamarle mensaje a esa mierda es muy osado.
0
K
7
#1
alcama
Pues yo solo escucho a la ultra Sara Santaolalla generar odio e insultos en RTVE
4
K
-1
6
6
comentarios)
