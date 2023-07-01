¿Por qué el cáncer es cada vez más frecuente entre los millennials?

En los últimos 30 años, las tasas de cáncer en los países del G20 han aumentado más rápido entre los jóvenes de 25 a 29 años que en cualquier otro grupo de edad: un 22% entre 1990 y 2019, según el Financial Times (FT). El periódico británico analizó datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y descubrió que los diagnósticos de cáncer para personas de 20 a 34 años en estos países industrializados se encuentran ahora en su nivel más alto en tres décadas. Mientras tanto, los