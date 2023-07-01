edición general
¿Por qué el cáncer es cada vez más frecuente entre los millennials?

En los últimos 30 años, las tasas de cáncer en los países del G20 han aumentado más rápido entre los jóvenes de 25 a 29 años que en cualquier otro grupo de edad: un 22% entre 1990 y 2019, según el Financial Times (FT). El periódico británico analizó datos del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington y descubrió que los diagnósticos de cáncer para personas de 20 a 34 años en estos países industrializados se encuentran ahora en su nivel más alto en tres décadas. Mientras tanto, los

The_Ignorator #1 The_Ignorator
Por el netflix, el móvil y los viajes que se pegan. Que me lo ha dicho mi cuñado cincuentón
#3 danifart
#1 nada nada, sus decisiones de donde gastan su dinero o su estilo de vida no tienen consecuencias en su vida. La culpa es siempre de papá Estado
pablicius #2 pablicius
Porque se están haciendo mayores y vivir mata.
SMaSeR #4 SMaSeR *
Se fuma menos que antes y se hace bastante mas deporte que antes...

La alimentación????, yo, aun esforzándome, no soy capaz de mantener el nivel de cocido, asados, y resto de movidas de 3 o 4 horas de horno que si mantenía mi abuela cuando yo era crio. Obviamente en mi casa trabajamos los 2 y mi abuela pues no trabajaba.

Contaminación?, de esto hay bastante mas que antes.
#5 sliana
articulo escrito por un millenial que no se ha dado cuenta todavia que es un señor.
