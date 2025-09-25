edición general
Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica de VOX con Soziedad Alkohólica

Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica de VOX con Soziedad Alkohólica

El festival Pirata Murcia llegó al Pleno ordinario de octubre en forma de una moción del Grupo Municipal Vox, aunque fue retirada después de que el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, anunciase la intención de la promotora de cancelar el evento.

Cuñado #2 Cuñado *
el famoso juez de extrema izquierda Baltasar Garzón

xD

¿Cuántas palabras como máximo creéis que puede pronunciar un subnormal de Vox, valga la redundancia, sin demostrar sin atisbo de duda su retraso mental?

Valen decimales.
#5 sarri
El portavoz de Vox, Luis Gestoso, explicó que el grupo punk Soziedad Alkohólica "fue denunciado en los tribunales por la asociación de víctimas de terrorismo y absuelto por el famoso juez de extrema izquierda Baltasar Garzón", por lo que la moción que presentó instaba a cancelar el concierto "fuese como fuese".

Hay que tener muy pocas neuronas para decir eso, o estar convencido de la ausencia total de cerebro en los destinatarios del mensaje... Garzón absolviendo al entorno de ETA, claro que si cari :palm:
#6 Leon_Bocanegra
#5 ese caso lo llevó Garzón, pero soziedad alkoholica no es el entorno de ETA. Con lo que no se podría decir que Garzón absolviera al entorno de ETA
#7 sarri
#6 Si yo no lo digo, pero apuesto a que es lo que piensa el fulano de VOX
#1 Leon_Bocanegra
El comunicado de los organizadores  media
Chinchorro #3 Chinchorro
Unos toros y luego al puticlú, como dios manda.
Mangione #8 Mangione
Murcia, qué facha eres...
