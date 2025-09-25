Cancelado el festival Pirata Murcia tras la polémica de VOX con Soziedad Alkohólica

El festival Pirata Murcia llegó al Pleno ordinario de octubre en forma de una moción del Grupo Municipal Vox, aunque fue retirada después de que el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, anunciase la intención de la promotora de cancelar el evento.
¿Cuántas palabras como máximo creéis que puede pronunciar un subnormal de Vox, valga la redundancia, sin demostrar sin atisbo de duda su retraso mental?
Valen decimales.
Hay que tener muy pocas neuronas para decir eso, o estar convencido de la ausencia total de cerebro en los destinatarios del mensaje... Garzón absolviendo al entorno de ETA, claro que si cari