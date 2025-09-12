edición general
Cancelada la conferencia de la embajadora israelí Dana Earlich en Bilbao

El alcalde de Bilbao, Juna Mari Aburto, había exigido la retirada del logo del Ayuntamiento y la cancelación del evento

Mltfrtk #1
La convocatoria había generado una creciente polémica, especialmente entre colectivos de solidaridad con Palestina, como Palestinarekin Elkartasuna, que había anunciado movilizaciones de protesta coincidiendo con la presencia de la diplomática.
