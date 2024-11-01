edición general
7 meneos
18 clics
Canarias se olvida de redistribuir mejor la riqueza del turismo: el salario medio, otra vez el peor del país

Canarias se olvida de redistribuir mejor la riqueza del turismo: el salario medio, otra vez el peor del país

El ingreso promedio al mes de un trabajador alcanza en las Islas los 1.937 euros, calculado a 12 meses; es el valor más bajo de España, con el 80% del registro nacional; el 83% del mismo dato para Baleares y solo el 66% de esa variable para Madrid, o sea, 1.000 euros líquidos menos por mes

| etiquetas: canarias , turismo , salarios , riqueza , pobreza
7 0 0 K 84 actualidad
3 comentarios
7 0 0 K 84 actualidad
Dragstat #1 Dragstat *
Para olvidarse hay que tener intención de hacerlo en primer lugar.

"Al coste salarial (nómina líquida) más bajo y al coste laboral menos exigente en términos económicos de todas las comunidades autónomas españolas, Canarias añade el coste más pequeño por hora efectiva de trabajo".

Según los economistas liberales esto tendría que traer muchas empresas e inversiones.
0 K 20
reithor #2 reithor
Sindicatos que actúen como tal, huelgas... Si está todo estudiado para reducir la desigualdad
0 K 12
#3 dromez
Para sorpresa de nadie
0 K 6

menéame