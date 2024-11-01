Canarias se olvida de redistribuir mejor la riqueza del turismo: el salario medio, otra vez el peor del país

El ingreso promedio al mes de un trabajador alcanza en las Islas los 1.937 euros, calculado a 12 meses; es el valor más bajo de España, con el 80% del registro nacional; el 83% del mismo dato para Baleares y solo el 66% de esa variable para Madrid, o sea, 1.000 euros líquidos menos por mes
| etiquetas: canarias , turismo , salarios , riqueza , pobreza
"Al coste salarial (nómina líquida) más bajo y al coste laboral menos exigente en términos económicos de todas las comunidades autónomas españolas, Canarias añade el coste más pequeño por hora efectiva de trabajo".
Según los economistas liberales esto tendría que traer muchas empresas e inversiones.