Por qué Canarias y no Cabo Verde: los motivos para elegir Tenerife para el desembarco de los pasajeros del Hondius

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Un informe del Gobierno señala que "la evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico"En el documento facilitado por el Gobierno se detalla en cuanto al marco jurídico que la gestión de una emergencia sanitaria con potencial de propagación transfronteriza está regulada por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS),