edición general
6 meneos
22 clics
Por qué Canarias y no Cabo Verde: los motivos para elegir Tenerife para el desembarco de los pasajeros del Hondius

Por qué Canarias y no Cabo Verde: los motivos para elegir Tenerife para el desembarco de los pasajeros del Hondius

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Un informe del Gobierno señala que "la evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico"En el documento facilitado por el Gobierno se detalla en cuanto al marco jurídico que la gestión de una emergencia sanitaria con potencial de propagación transfronteriza está regulada por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

| etiquetas: oms , canarias , hantavirus
5 1 0 K 65 actualidad
17 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
LázaroCodesal #2 LázaroCodesal
(Sin haber leído el artículo..)
¿Hace falta explicar por que es mas fácil salvar una vida en Canarias- Espana- UE que en Cabo Verde ??
Repito, ni he leído el artículo.
3 K 38
Kantinero #7 Kantinero *
#2 Incluso deberíamos de estar orgullosos que elijan España, pero la derecha tiene que meter mierda y seguir con el acoso y derribo a Sanchez
3 K 43
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal *
#7 Que si, que si....que estoy orgulloso de ser español en estos casos...y no solo de esto . De lo bien gestionado que esta el país, integrando , siendo solidario, oponiendose a las injusticias y a las guerras. ...un orgullo ser español . Me enorgullece ver como somos admirados y respetados y somos lideres y guia .
Quien me lo diría . ..
1 K 19
Kantinero #10 Kantinero
#9 Bueno, lo que quiero decir es que , al fin y acabo, Cabo Verde con todos los respetos no es Noruega
1 K 24
LázaroCodesal #11 LázaroCodesal *
#10 Todo mi respeto y cariño a cabo verde (pais que conozco bien) pero no tiene sanidad
ni medios para atender un caso asi.
Que haya españoles metiendo mierda con esto es vomitivo.
Por suerte la inmensa mayoria de los españoles son, somos , buena gente, solidaria y generosa.
2 K 31
Mesto #13 Mesto
#2 Lo de que algunos penséis que España es una ONG mundial donde a todo el mundo se le da sanidad a costa de nuestros impuestos y a costa también de nuestro riesgo de os está yendo de las manos.

En su país de destino tienen una sanidad estupenda donde pueden tratar a sus ciudadanos.
0 K 7
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
hace falta decirlo? aunque suene mal y sea realista? vamos a comparar africa tercer mundista con España? pero es lo que hay, a la hora de la verdad...
2 K 19
Urasandi #4 Urasandi
#1 Hay un poco de comentario en tu xenofobia.
2 K 4
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 si no sabes lo que es la xenofobia...como para entender no solo el comentario sino la noticia
0 K 8
Urasandi #12 Urasandi *
#5 Tú me has entendido ¿no?

Si no dimelo, que es para establecer tu nivel de la conversación.
0 K 11
powernergia #6 powernergia
#4 Entiendo que hablamos de medios en atención sanitaria, y capacidad de respuesta a una emergencia de este tipo, no veo xenofobia en el comentario de #1.
0 K 11
josde #8 josde
#1 En Cabo Verde la sanidad es muy baja para tratar algo como es este caso.
0 K 20
Urasandi #3 Urasandi
Había leído que Cabo Verde lo había rechazado, pero... www.eldebate.com/sociedad/20260506/cabo-verde-evacua-via-aerea-tres-pa
0 K 11
Asimismov #14 Asimismov
#3 lee el del bate puto con y llegarás lejos.
1 K 32
Macnulti_reencarnado #16 Macnulti_reencarnado
Sera per diners!!
0 K 8
Meneador_Compulsivo #15 Meneador_Compulsivo
En Cabo Verde no se trató a nadie, bajaron a los enfermos y los subieron en el avión medicalizado. En Canarias no se va a tratar a nadie, en Canarias van a bajar del barco y a subir a un avión para llevarlos a su país, algo que podían hacer perfectamente en Cabo Verde pero se negaron. Para todo lo demás eldiario de sologripistas intentando salvar el culo del desgobierno del no se podía saber.
1 K 8
Kantinero #17 Kantinero
#15 Se ve que eres más de dejar que se desangren en el barco

los ejemplos de gestión de muertos del PP baten todos los récords, sobre todo por causarlos
1 K 32

menéame