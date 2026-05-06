Por qué Canarias y no Cabo Verde: los motivos para elegir Tenerife para el desembarco de los pasajeros del Hondius

La Organización Mundial de la Salud ha asegurado que Cabo Verde no puede realizar esta operación. Un informe del Gobierno señala que "la evacuación de los pacientes con Hantavirus en Cabo Verde no constituye una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico"En el documento facilitado por el Gobierno se detalla en cuanto al marco jurídico que la gestión de una emergencia sanitaria con potencial de propagación transfronteriza está regulada por el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
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¿Hace falta explicar por que es mas fácil salvar una vida en Canarias- Espana- UE que en Cabo Verde ??
Repito, ni he leído el artículo.
Quien me lo diría . ..
ni medios para atender un caso asi.
Que haya españoles metiendo mierda con esto es vomitivo.
Por suerte la inmensa mayoria de los españoles son, somos , buena gente, solidaria y generosa.
En su país de destino tienen una sanidad estupenda donde pueden tratar a sus ciudadanos.
Si no dimelo, que es para establecer tu nivel de la conversación.
los ejemplos de gestión de muertos del PP baten todos los récords, sobre todo por causarlos