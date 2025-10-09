Canarias encabeza la privatización sanitaria en España. El Archipiélago lidera el ránking nacional en esta materia junto a Madrid. De hecho, ambas regiones obtienen la misma puntuación –28 puntos sobre 34– en el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la sanidad Pública (Fadsp), sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas. En 2024, el Archipiélago ocupaba el octavo puesto en el ránking nacional, es decir, seis puestos más abajo que en la actualidad.