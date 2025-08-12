edición general
Canadá sufre ya la segunda peor temporada de incendios forestales de su historia

Canadá se enfrenta ya a la segunda peor temporada de incendios forestales de la historia del país con la quema de 7,3 millones de hectáreas de terreno, 73.000 kilómetros cuadrados, desde abril. El peor año se produjo en 2023, cuando se quemaron la cifra récord de 17,3 millones de hectáreas o 173.000 kilómetros cuadrados. En la última década, las llamas han calcinado 43,6 millones de hectáreas de vegetación, una extensión equivalente a la superficie de países como Irak, Marruecos o Paraguay.

| etiquetas: cambio climatico , canada , incendios
3 comentarios
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
El cambio climático no existe, no mires arriba, sigue consumiendo
Cehona #2 Cehona
Es culpa de Sánchez, no ha invertido nada en Canadá.
#3 amusgada
se ve genial con el visor de la NASA (joer con la noticia, ni un minimapa ni ná)…   » ver todo el comentario
