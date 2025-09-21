·
Canadá y Australia se suman a Reino Unido y reconocen el Estado de Palestina
Los primeros ministros de Canadá y Australia han sido los encargados de hacer el anuncio
palestina
,
reino unido
,
canadá
,
australia
16
1
0
205
actualidad
6 comentarios
#4
jonolulu
La posición del PP es insostenible. Haata Von der Leyen, del PP Europeo, les ha dejado atrás
2
46
#2
Cehona
¿Están en elecciones?
Esto solo emponderara a Hamás.
www.eldiario.es/politica/pp-rechaza-reconocimiento-palestina-evita-cen
elpais.com/espana/2025-09-21/los-bandazos-del-pp-frente-a-israel-de-ap
1
20
#3
BastardWolf
#2
y no hacerlo a quien emponderaria, sino a Israel?
0
13
#5
sportz_yugoslavs
#2
Yo creo que reconocer era ya emponderable
0
11
#1
sportz_yugoslavs
*
MUY relacionada:
Feijóo ve perjudicial reconocer ahora al Estado palestino, que "empodera" a Hamás
www.meneame.net/story/feijoo-ve-perjudicial-reconocer-ahora-estado-pal
1
14
#6
A.more
No es momento ya de reconocer a palestina. Casi no existe. Es momento de actuar contra Israel. Tarde. Pero es momento de medidas no de postureo
0
10
