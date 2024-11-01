Canadá advierte que podría recurrir al Saab Gripen si el acuerdo por el F-35 fracasa

El gobierno está evaluando la posibilidad de reducir la flota de F-35 y la inclusión de aviones Saab Gripen E si no se logran más concesiones. Canadá se ha comprometido contractualmente a adquirir al menos 16 F-35, pero las autoridades han planteado la posibilidad de una flota mixta para aumentar su influencia en las negociaciones en curso. Una flota mixta presentaría desafíos logísticos y operativos para las Fuerzas Armadas Canadienses, que actualmente están preparando planes de infraestructura y entrenamiento para los F-35 que llegarán.