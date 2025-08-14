edición general
4 meneos
11 clics
El campo teme pérdidas importantes por las olas de calor

El campo teme pérdidas importantes por las olas de calor

El sector agrícola y ganadero español teme una numerosa lista de daños como consecuencia de las olas de calor, entre los que destaca la reducción de la próxima cosecha olivarera, a los que suma las pérdidas de pastos, las colmenas o de las tierras quemadas por los actuales incendios. Olas de calor como la actual pueden provocar una merma de frutos del olivar e incluso de las viñas, reducir la producción de tomate para industria y trastornar los calendarios de cosecha de cereales y frutas, según declararon a EFE fuentes de las organizaciones agr

| etiquetas: sector , agrícola , pérdidas , daños , cosechas , olas , calor
3 1 0 K 58 mnm
16 comentarios
3 1 0 K 58 mnm
Comentarios destacados:    
makinavaja #2 makinavaja
Pero el campo sigue votando en masa a una derecha que les dice que el cambio climático no existe, que es un invento de la izquerda, y que no hay que hacer nada para solucionarlo.... curioso... :-D :-D
4 K 60
nemesisreptante #3 nemesisreptante *
#2 Que el cambio climático no exista para ti no significa que no exista para las compañias de seguros como muchos ya están descubriendo :troll:
0 K 12
makinavaja #6 makinavaja
#3 Las compañias de seguros son peligrosas comunistas filoetarras bolivarianas... :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 13
Waskachu #9 Waskachu
#2 bueno la izquierda lleva ya gobernando unos cuantos años y parece que no han parado el cambio climático.
2 K 12
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#2 Creo que ahora se están planteando pasarse a votar a la izquierda después de que esta lleve décadas llamándolos fachas, nazis y genocidas... xD
1 K 3
#13 daniMate
#10 que va. Seguirán votando a la derecha porque:

1. La izquierda no ha hecho nada para evitar el cambio climático
2. Todos los políticos son iguales
3. Yo no soy comunista y no quiero que España acabe como Venezuela
4. Soy muy español y muy español.
1 K 20
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#2 toda la vida se ha hecho así (justificación del campo para muchas cosas que han contribuido al cambio climático)
0 K 20
Gry #15 Gry
#2 Ahora se están pasando al discurso de "El CO2 y el calor son buenos para las plantas, por eso se cultivan en invernaderos" :-D
0 K 14
shinjikari #16 shinjikari
#2 el campo sigue votando en masa a una derecha...

Pues no estoy yo tan seguro de que eso sea así. La diferencia entre ciudades y pequeñas poblaciones es mínima.
www.eldiario.es/politica/demografia-votos-elecciones-generales-23j_1_1  media
0 K 11
#7 candonga1
El AOVE al por mayor ya está en los 4 euros.
0 K 20
Harkon #1 Harkon
No se podía saber...
0 K 13
gordolaya #11 gordolaya
#8 Claro, tú eres el mas listo.. :palm:
0 K 10
#4 Tronchador.
En verano siempre ha hecho calor.
0 K 8
gordolaya #5 gordolaya
#4 Y el agua moja, pero lo que viene es una inundación....
0 K 10
#8 Tronchador.
#5 Inundaciones también ha habido siempre. Y no te me vengas arriba sacando datos que yo se más.
0 K 8
#14 daniMate
#4 si es así, ¿Por qué se quejan? Perdidas de cosechas y hambrunas ha habido cientos y cientos a lo largo de la historia.
0 K 10

menéame