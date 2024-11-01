Campaña de spam de un solo hombre asola el proyecto de ley de "chat control" de la UE [eng]

Un sitio web creado por un danés desconocido durante un fin de semana de agosto está causando un enorme quebradero de cabeza a quienes intentan aprobar un proyecto de ley europeo destinado a impedir la difusión en línea de material de abuso sexual infantil. El sitio web, llamado Fight Chat Control, fue creado por Joachim, un ingeniero de software de 30 años que vive en Aalborg, Dinamarca. Lo hizo tras enterarse de un nuevo intento de aprobar una propuesta de la Unión Europea para luchar contra el material de abuso sexual infantil
| etiquetas: fight chat control , spam , parlamentarios
La campaña de correos masivos de Joachim es poco convencional como herramienta de presión, y difiere del enfoque más técnico que se suele adoptar en Bruselas. Pero el impacto del sitio web ha sido innegable.
El gobierno polaco respondió directamente a la campaña en un comunicado el mes pasado, asegurando a los polacos que está en contra del escaneo masivo de mensajes. Una petición danesa, impulsada por la
… » ver todo el comentario
Me parece tannnn complicado hacer esto aun saliendo la ley adelante...
Creo que aquí hace falta mucha información sobre qué está pasando y en la web del fulano ese no pone NADA ningún enlace al texto oficial que se quiera pasar en el Parlamento Europeo ni nada. Ésto huele raro.
Ahora esa misma izquierda atacando leyes contra la difusion de abuso infantil.
No les pidas pensar.
Aunque un poco te creo, hay mucho bobo suelto.