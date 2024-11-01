edición general
30 meneos
98 clics
Campaña de spam de un solo hombre asola el proyecto de ley de "chat control" de la UE [eng]

Campaña de spam de un solo hombre asola el proyecto de ley de "chat control" de la UE [eng]

Un sitio web creado por un danés desconocido durante un fin de semana de agosto está causando un enorme quebradero de cabeza a quienes intentan aprobar un proyecto de ley europeo destinado a impedir la difusión en línea de material de abuso sexual infantil. El sitio web, llamado Fight Chat Control, fue creado por Joachim, un ingeniero de software de 30 años que vive en Aalborg, Dinamarca. Lo hizo tras enterarse de un nuevo intento de aprobar una propuesta de la Unión Europea para luchar contra el material de abuso sexual infantil

| etiquetas: fight chat control , spam , parlamentarios
25 5 0 K 426 actualidad
11 comentarios
25 5 0 K 426 actualidad
Comentarios destacados:    
Torrezzno #2 Torrezzno *
Hay que darle a este tio todo el reconocimiento que se merece, un jodido heroe


La campaña de correos masivos de Joachim es poco convencional como herramienta de presión, y difiere del enfoque más técnico que se suele adoptar en Bruselas. Pero el impacto del sitio web ha sido innegable.
El gobierno polaco respondió directamente a la campaña en un comunicado el mes pasado, asegurando a los polacos que está en contra del escaneo masivo de mensajes. Una petición danesa, impulsada por la

…   » ver todo el comentario
7 K 74
reivaj01 #4 reivaj01
¡Hecho!
2 K 23
UnoYDos #5 UnoYDos
#4 otro mas
0 K 7
#3 eqas *
Sigo sin entender, como ya dije en la otra noticia, cómo se implementará técnicamente. Las apps de Play o iOS sólo? las de FDroid tambien? y si envias/recibes de fuera de la UE, también jodes el cifrado a ese usuario de otro país? y si usas un android sin Google (los hay), también? harán una versión para los políticos (la web dice que ellos no tendrán esta medida)? escanear todo mensaje no usa unos recursos de cpu y ancho de banda brutales? quien pone eso?
Me parece tannnn complicado hacer esto aun saliendo la ley adelante...
1 K 20
Supercinexin #9 Supercinexin
Es curioso quienes están en el lado de "en contra": justamente los estados europeos más fachas, derechistas, liberatas y proUSA. En España, los fachas son también los únicos en contra de ésto.

Creo que aquí hace falta mucha información sobre qué está pasando y en la web del fulano ese no pone NADA ningún enlace al texto oficial que se quiera pasar en el Parlamento Europeo ni nada. Ésto huele raro.
0 K 18
UnoYDos #11 UnoYDos *
#9 El que lo apruebe estando en el poder es el que podra espiar primero a sus rivales para sacar mierda.
0 K 7
arturios #6 arturios
Y otro, no todos los héroes llevan capa (es más, nunca la llevan).
0 K 11
janatxan #10 janatxan
import base64
import hashlib
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
from cryptography.fernet import Fernet

# -------------------------------
# Funciones de cifrado / descifrado
# -------------------------------

def generar_clave(password: str) -> bytes:
"""Genera una clave Fernet a partir de la cadena introducida."""
key = hashlib.sha256(password.encode()).digest()
return base64.urlsafe_b64encode(key)

def encriptar_texto():…   » ver todo el comentario
0 K 10
#1 Leon_Bocanegra
Ese hombre no será NPCmascacrado?
0 K 9
lobotomico2 #7 lobotomico2
Recuerdo que la verdadera izquierda me llamaba pederasta por decir que ahora se pedian muchos datos para alojarte en un hotel (lo que les dijo el PSOE que dijeran)

Ahora esa misma izquierda atacando leyes contra la difusion de abuso infantil.

No les pidas pensar.
0 K 7
#8 alhambre
#7 pics or it didnt happen.

Aunque un poco te creo, hay mucho bobo suelto.
0 K 7

menéame