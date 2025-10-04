edición general
El camorrista’, la serie que ha tardado 40 años en estrenarse

La actriz Laura del Sol recuerda el rodaje de esta producción dirigida por Giuseppe Tornatore y protagonizada por Ben Gazzara, que fue silenciada por presiones del poder mafioso

