Camioneros marroquíes se quejan de que se les multa en España por llevar en el depósito más de 200 litros de combustible

Se considera "contrabando de carburante" llenar el depósito con más de 200 litros, lo que los profesionales marroquíes ven como un intento de incentivar la reactivación de estaciones ubicadas dentro de España.
Cuando un camión que entra desde Marruecos trae más de 200 litros de gasóleo en los depósitos, el exceso pierde la exención fiscal y pasa a considerarse una importación de carburante. Tendría que pagar:
1) IVA a la importación (21 % en España) sobre el valor de los litros que superen los 200 permitidos.
2) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (II.EE.), que actualmente ronda los 0,37 €/litro de gasóleo, también sobre ese exceso.
3) Y, al tratarse de un país tercero, pueden… » ver todo el comentario
No hay que ser muy listo para entenderlo.