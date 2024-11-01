edición general
Camioneros marroquíes se quejan de que se les multa en España por llevar en el depósito más de 200 litros de combustible

Se considera "contrabando de carburante" llenar el depósito con más de 200 litros, lo que los profesionales marroquíes ven como un intento de incentivar la reactivación de estaciones ubicadas dentro de España.

allaquevamos #6 allaquevamos
Se pasan la normativa de las verduras que transportan por el forro, las de contaminacion de los vehiculos igual, pero ay amigo....con hacienda habéis topado, lo de saltarse los impuestos al carburante...por hay no.
5 K 68
YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre
[Chatgpt]

Cuando un camión que entra desde Marruecos trae más de 200 litros de gasóleo en los depósitos, el exceso pierde la exención fiscal y pasa a considerarse una importación de carburante. Tendría que pagar:

1) IVA a la importación (21 % en España) sobre el valor de los litros que superen los 200 permitidos.

2) Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (II.EE.), que actualmente ronda los 0,37 €/litro de gasóleo, también sobre ese exceso.

3) Y, al tratarse de un país tercero, pueden…   » ver todo el comentario
3 K 48
asola33 #5 asola33
Si usan carreteras de aquí, que paguen combustible (impuestos) de aquí
3 K 41
#4 Tecar
Se considera contrabando de carburante llenar el depósito con más de 200 litros.
No hay que ser muy listo para entenderlo.
2 K 36
Lutin #3 Lutin
Qué cumplan las normas o se queden en su terruño amado.
1 K 14
pitercio #8 pitercio *
Lo que habría que cobrarles es un arancel de tránsito de 25-50 pavos por día y multa de 500 para el que pillen sin sacarlo. Además de el precio completo de mercado de cualquier depósito de combustible ajeno al de construcción del vehículo. Pero si el camión da para 500, eso ya es cosa de cada cuál.
0 K 12
ChatGPT #1 ChatGPT *
"lo que los profesionales marroquíes ven como un intento de incentivar la reactivación de estaciones ubicadas dentro de España." vaya linces, con Hacienda han topado xD
0 K 10
Narmer #2 Narmer
#1 La mayor banda criminal e impune de nuestros tiempos.
0 K 8

