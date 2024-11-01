·
6780
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
3216
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
2601
clics
Un 'gamer' envió una GPU RTX 5090 dañada para que se la reparasen. No esperaba que el fabricante le enviase una factura por 2.900 euros
3000
clics
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
3450
clics
A partir de enero, si unos padres ingresan 300 euros todos los meses a sus hijos para ayudar en la hipoteca y no se devuelven se considera donación; ya no escapa a ojos de la Agencia Tributaria
más votadas
960
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1326
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
766
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
520
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
437
Vox se querella contra ElPlural.com tras destapar sus audios secretos
3
meneos
9
clics
Un camión sufre un accidente en la autopista AP-7 en l'Ametlla de Mar: un carril cortado y colas importantes
Nuevo accidente con cortes en el mismo tramo. El vehículo habría chocado con otro camión cuando circulaba dirección Barcelona.
|
etiquetas
:
ap7
,
terres de l’ebre
,
tráfico
,
camiones
#1
Huaso
Ese tramo es infernal
0
K
8
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
