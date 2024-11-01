edición general
Un camión sufre un accidente en la autopista AP-7 en l'Ametlla de Mar: un carril cortado y colas importantes

Nuevo accidente con cortes en el mismo tramo. El vehículo habría chocado con otro camión cuando circulaba dirección Barcelona.

Huaso #1 Huaso
Ese tramo es infernal
