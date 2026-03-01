edición general
11 meneos
40 clics
Cambios en el programa lunar de la NASA: el primer alunizaje será con Artemisa IV

Cambios en el programa lunar de la NASA: el primer alunizaje será con Artemisa IV

La NASA, a través de su flamante administrador Jared Isaacman, ha decidido no esperar a que la misión Artemisa II parta hacia la Luna para anunciar los esperados cambios en el programa lunar tripulado de Estados Unidos. Lo más importante es que el primer alunizaje ya no tendrá lugar con la misión Artemisa III, sino que lo llevará a cabo Artemisa IV. Curiosamente, los plazos temporales del plan se mantienen y el primer alunizaje tripulado de Artemisa sigue previsto para 2028.

| etiquetas: nasa , alunizaje , artemisa
9 2 0 K 97 ciencia
5 comentarios
9 2 0 K 97 ciencia
Enero2025 #1 Enero2025
A este paso cada vez está más claro que esta segunda carrera la ganarán los chinos.
0 K 7
lonnegan #2 lonnegan
#1 La carrera no la gana quien llegue antes, esa ya se ganó en los 60. La gana quien se establezca antes permanentemente.
2 K 45
Veelicus #3 Veelicus
#2 Eso a corto plazo es cierto, pero a largo plazo es quien saque mas beneficio de la Luna.
Es decir, uno puede llegar antes y poner una base permanente y otro puede llegar mas tarde y sacar mas rendimiento
0 K 11
Format_C #4 Format_C
#2 osea nadie. Porque la poca gravedad y la radiación hacen inviable nada allí
0 K 7
flyingclown #5 flyingclown
#1 Las primeras carreras espaciales las ganaron los soviéticos.
0 K 9

menéame