Cambios en el programa lunar de la NASA: el primer alunizaje será con Artemisa IV

La NASA, a través de su flamante administrador Jared Isaacman, ha decidido no esperar a que la misión Artemisa II parta hacia la Luna para anunciar los esperados cambios en el programa lunar tripulado de Estados Unidos. Lo más importante es que el primer alunizaje ya no tendrá lugar con la misión Artemisa III, sino que lo llevará a cabo Artemisa IV. Curiosamente, los plazos temporales del plan se mantienen y el primer alunizaje tripulado de Artemisa sigue previsto para 2028.