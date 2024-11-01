edición general
Cambios en el desarrollo de la función cerebral relacionados con un uso de las redes sociales similar a una adicción dos años después. (Eng)

Estos mecanismos son similares a los observados en otras adicciones conductuales (como ludopatía), y comparten algunos rasgos con la neurobiología de la adicción a sustancias.

Imagínate los que tienen karma 20 cómo están de la azotea.
