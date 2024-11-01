·
·
Cambios en el desarrollo de la función cerebral relacionados con un uso de las redes sociales similar a una adicción dos años después. (Eng)
Estos mecanismos son similares a los observados en otras adicciones conductuales (como ludopatía), y comparten algunos rasgos con la neurobiología de la adicción a sustancias.
redes sociales
,
adicción
,
drogas
,
cerebro
,
ludopatia
ciencia
#1
Rixx
Me estoy quitando...
youtu.be/brcM2bRfr_0?si=B6QgNYdAAxJGNJIW
0
K
7
#2
SolidGeorg
Imagínate los que tienen karma 20 cómo están de la azotea.
4
K
42
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
