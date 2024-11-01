Cambio de nombre del Centro Kennedy provoca nueva ola de cancelaciones de artistas

Más artistas han cancelado sus presentaciones programadas en el Centro Kennedy después de que se le agregó el nombre del presidente Donald Trump al recinto. El grupo de jazz The Cookers se retiró de un concierto planeado para la víspera de Año Nuevo, lo que llevó al presidente de la institución a afirmar que las cancelaciones reflejan la falta de disposición de los artistas para considerar su música como un puente que una las líneas de la división política.