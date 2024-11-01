Cambio estacional de hora y huso horario de España  

La petición de supresión del cambio estacional de hora realizada en 2018 por Finlandia a la Comisión Europea ha dado lugar a movimientos que han intentado alterar la normativa horaria europea en vigor. ¿Debemos eliminar el cambio estacional de hora? ¿Qué es lo que más le conviene a España? Por otro lado, la actividad de ciertos grupos de presión en los últimos años ha llevado a reflexiones sobre la idoneidad del actual huso horario de España. ¿Tiene algún problema España con su huso horario?