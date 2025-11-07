El cambio climático se ceba con Europa, pero a la gente cada vez le preocupa menos: ¿Por qué?

Entre los países que más baja la preocupación están Francia (52 a 45%), Dinamarca (51 a 41%), Reino Unido (45 a 35%), España (44 a 37%) y Alemania (42 a 34%). A nivel global, la preocupación de los ciudadanos por la emergencia climática cayó 21 puntos en tres años. Las cifras, por tanto, arrojan una paradoja: la preocupación se desploma mientras los impactos aumentan, con cada vez más ciudadanos afectados por la nueva realidad climática. ¿Cómo se explica este contrasentido?