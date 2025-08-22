edición general
Los camareros, ante un nuevo verano sin convenio de hostelería en Cataluña: “Es insostenible”

El sindicato UGT protesta en Barcelona contra el “bloqueo” de la patronal y denuncia que no redistribuyan las ganancias de un sector turístico en auge

nemesisreptante #3 nemesisreptante
Necesitamos camareros, no encontramos personal para satisfacer las demandas de nuestros clientes.
¿Arreglamos el convenio, mejorando sus condiciones para convertirlo en una profesión más atractiva y así atraer a más gente?
Antes muerto

:shit:
camvalf #7 camvalf *
#3 Comunista, vas a hundir el país... :troll:
pepel #9 pepel
Para qué quereis un convenio si no tenemos profesionales para aplicárselo.
#5 pandasucks
Viendo que de camarero no me da ni para el alquiler, en breve sacaré mi libro:
"Cómo pasar entre una multitud de mesas sin mirar a nadie".
j_adoremoi #8 j_adoremoi
#6 Totalmente de acuerdo. De las profesiones más infravaloradas tanto por los empresarios como por los clientes.
Yo pondría a todos los parados españoles a trabajar de camareros, cuanta más gente se de cuenta de las condiciones de mierda que se ofrecen en hostelería, antes cambiará el sector. Bajamos el paro y subimos la conciencia de clase, un 2x1!
Lorips_ #1 Lorips_
¿Y qué presión van a hacer los camareros?

Por cada camarero hay 200 posibles camareros que se bajarán los pantalones.
Kantinero #2 Kantinero
#1 De eso nada monada, los hosteleros tienen verdaderos problemas para encontrar personal, además la falta de profesionalidad de los camareros en España es alarmante.
En un país que depende de la hostelería como del aire la formación es fundamental, 100 horas de formación mínimo para poner ponerte detrás de una barra, la hostelería es un sector refugio para el que no tiene otra cosa, pero también es un sector fundamental para el país,hay camareros que dan verdadera vergüenza, incluso en muchos casos son peores los jefes que los empleados.
Después de la formación, por supuesto, sueldos y horarios dignos
SmithW6079 #6 SmithW6079
#2 Hay en España la sensacion de que el camarero es el escalafon mas bajo del sector laboral, que su unico cometido es llevar y traer vasos a las mesas cuando la realidad es que el camarero es la primera linea de atencion al cliente.

Un buen camarero puede fidelizar a la clientela y tener un negocio estable durante años, pero poner detras de la barra al primer tirado que pase es receta segura para el fracaso, y mas en estos tiempos de reseña facil.
alpoza #4 alpoza
#1 Por cada camarero hay 200 posibles camareros necesitados sin experiencia que se bajarán los pantalones.
