O Camarero no conoce sus competencias o miente: teleasistencia sí tenía la obligación de ayudar a los 37 dependientes fallecidos

Por mucho que la mano derecha de Mazón,Susana Camarero, reduzca la labor de los trabajadores de este servicio, la teleasistencia sí que tenía obligación de dar servicio a los 37 dependientes que fallecieron ante la fuerza del agua y las inundaciones. Y esto, no lo decimos nosotros, sino que está por escrito en la página web de su consellería. En ella, se puede leer: "Tiene como finalidad dar una respuesta inmediata ante situaciones de emergencia".

