Las cámaras de seguridad Amazon Ring se adentran aún más en el ámbito policial con los acuerdos con Flock Safety y Axon. (ENG)

Flock Safety se ha asociado con Ring Security, de Amazon, para ofrecer al público y a las fuerzas del orden una nueva forma de compartir grabaciones de vídeo que pueden ayudar en las investigaciones criminales. Se trata del segundo acuerdo anunciado recientemente que integra las grabaciones de las cámaras de seguridad Ring en el trabajo policial y permite a los ciudadanos optar por compartir las grabaciones de sus cámaras, ya que Axon Enterprise también se ha asociado con la empresa Amazon.