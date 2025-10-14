Las cámaras registran la actividad de varias especies de animales y los investigadores no dan crédito: "Es especialmente emocionante"

Una nueva conducta que los animales están enseñando a sus crías para su supervivencia. La acción del ser humano en la tierra a veces puede ser perjudicial para los animales. Es conocido que la construcción de carreteras supone auténticas barreras en los ecosistemas de los animales, pasos elevados y subterráneoa posibilitan disfrutar de la libertad de la naturaleza. Los animales se están acostumbrando a su utilización e incluso estarían ya enseñando a sus crías a traspasar los obstáculos por medio de dichos pasos.