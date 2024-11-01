edición general
Cámaras y micrófonos hasta las aulas

En este contexto de crisis, la burguesía está impulsando un cambio cultural en todos los ámbitos para acostumbrar a las nuevas generaciones al control constante, para que normalicen estar rodeadas de cámaras y micrófonos, y quieren que la escuela también sea parte de ese cambio. Poco les importan a los del Departamento de Educación los quebraderos de cabeza y los debates que permanentemente tenemos las trabajadoras, las familias y las alumnas sobre el uso de las herramientas digitales para garantizar el bienestar del alumnado.

Gry #1 Gry
A las viejas generaciones les ha importado un carajo perder su privacidad y estar completamente monitorizados las 24h del día.

Las nuevas ni siquiera saben lo que es tener una vida privada. Si no les graban y escuchan las cámaras en la escuela lo harán sus compañeros utilizando una IA para tomar apuntes o el smartphone del profesor.
