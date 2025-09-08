Cámaras hasta en la lavadora  

Una lavadora capaz de detectar si estás mezclando colores y debe utilizar un programa que evite problemas. Una nevera que te avisa de que te estás quedando sin yogures o tomates. Un holograma que te anima al llegar del trabajo. Un horno que sabe cuándo está listo el asado. Un juguete que busca a tu gato para entretenerlo. La inteligencia artificial lo impregna ya todo y hasta los dispositivos más sencillos son susceptibles de incorporar funciones con IA. Todo en la feria IFA de Berlín, el gran escaparate europeo de la electrónica de consumo.
Tengo terraza y cero problemas para tender la ropa, pero me sorprendió que se innovara hasta en un tendedero. Hay gente que no se le escapa una.
- Lavadora que analiza tu ropa para saber tu poder adquisitivo
- Nevera que analiza tu comida para saber tu poder adquisitivo
- Juguete de gato que recorre tu casa para saber tu poder adquisitivo