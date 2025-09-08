edición general
Cámaras hasta en la lavadora

Cámaras hasta en la lavadora  

Una lavadora capaz de detectar si estás mezclando colores y debe utilizar un programa que evite problemas. Una nevera que te avisa de que te estás quedando sin yogures o tomates. Un holograma que te anima al llegar del trabajo. Un horno que sabe cuándo está listo el asado. Un juguete que busca a tu gato para entretenerlo. La inteligencia artificial lo impregna ya todo y hasta los dispositivos más sencillos son susceptibles de incorporar funciones con IA. Todo en la feria IFA de Berlín, el gran escaparate europeo de la electrónica de consumo.

#1 ombresaco
... y aquél que no tenga una huella digital de con cuánta frecuencia pone una lavadora, compra yogures, o qué cocina en el horno, será una persona sospechosa
#2 Connect
Hasta un tendedero tecnológico que dice que funciona con IA. Pero la cuestión es que para interiores de viviendas, cuelgas la ropa y va dando vueltas. Cuando detecta que está seca, para. Prometen que gasta mucho menos electricidad que una secadora. Lo cual es seguro ya que gira como un ventilador mientras que la secadora expulsa aire calentado por electricidad.

Tengo terraza y cero problemas para tender la ropa, pero me sorprendió que se innovara hasta en un tendedero. Hay gente que no se le escapa una.
#3 termopila
Traducción:
- Lavadora que analiza tu ropa para saber tu poder adquisitivo
- Nevera que analiza tu comida para saber tu poder adquisitivo
- Juguete de gato que recorre tu casa para saber tu poder adquisitivo
