edición general
1 meneos
4 clics

La Cámara vuelve para votar sobre el cierre del gobierno después de que el Senado aprobara el proyecto de ley.(ENG)

Los miembros de la Cámara votaron esta noche para reabrir el gobierno. La legislación pasará ahora al despacho del presidente Donald Trump para su firma.

| etiquetas: cámara , ee.uu. , senado , proyecto de ley , presupuestos , trump
1 0 0 K 15 politica
1 comentarios
1 0 0 K 15 politica
NoEresTuSoyYo #1 NoEresTuSoyYo
Por si alguien se lo preguntaba, si, SNAP funcionará de nuevo.
0 K 15

menéame