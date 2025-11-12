·
5153
clics
Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en directo: La Abogacía muestra a la sala mensajes recortados por la UCO
4483
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
3025
clics
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
2984
clics
Críticas a la portada de 'El Mundo' sobre el fiscal general: "¿Dónde habéis hecho la encuesta, en la redacción?"
3510
clics
¿Por qué los disquetes solían tener exactamente 1,44 MB de capacidad de almacenamiento?
600
Los bloqueos de LaLiga están cortando el acceso incluso a webs de hospitales y apps de herramientas sanitarias
450
Podemos lanza un "plan para reventar a la derecha" para intervenir el CGPJ, bajar alquileres y un referéndum sobre monarquía: "Con esto ganaremos las elecciones"
495
El Congreso de EEUU difunde un correo en el que Epstein afirma que Trump "pasó horas" con una de las víctimas en la casa del millonario pederasta
369
Discurso de Gabriel Rufián en el congreso. Hoy 12/11/2025
589
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
La Cámara vuelve para votar sobre el cierre del gobierno después de que el Senado aprobara el proyecto de ley.(ENG)
Los miembros de la Cámara votaron esta noche para reabrir el gobierno. La legislación pasará ahora al despacho del presidente Donald Trump para su firma.
politica
#1
NoEresTuSoyYo
Por si alguien se lo preguntaba, si, SNAP funcionará de nuevo.
