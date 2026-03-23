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La Cámara de Cuentas fiscalizará los convenios entre el Gobierno de Ayuso y la Fundación Toro de Lidia
Lo hará a propuesta de Más Madrid que sospecha de “posibles irregularidades” en la gestión de fondos públicos para el fomento del toreo.
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cenutrios_unidos
Y luego que si paguitas, que si los inmigrantes les dan dinero, que si liberales...
Me cago en mi puta vida, cuanta hipocresía.
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#2
Ratoncolorao
#1
Lo peor de Ayuso es que le eche la culpa a los inmigrantes de que esté saturada la sanidad pública. Hay que ser muy pero que muy cabrona para estar privatizando de la mano de Quirón pero luego señales y acusen a los que menos tienen. Menuda cristiana de mierda.
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#3
unocualquierax
#2
Una de las infinitas malas cosas que ha traído el gobierno de Trump es que está sirviendo de ejemplo para muchos políticos de derechas de todo el mundo. Y la Ayuso ésta parece ser una alumna destacada.
Le imitan a la hora de saltarse las leyes de una manera cínica y pública :
"¿ Que incumplo una ley, que no obedezco a los jueces ?. Sí ¿y qué? ".
Al menos antes disimulaban, ahora van 'a calzón quitao'.
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Me cago en mi puta vida, cuanta hipocresía.
Una de las infinitas malas cosas que ha traído el gobierno de Trump es que está sirviendo de ejemplo para muchos políticos de derechas de todo el mundo. Y la Ayuso ésta parece ser una alumna destacada.
Le imitan a la hora de saltarse las leyes de una manera cínica y pública :
"¿ Que incumplo una ley, que no obedezco a los jueces ?. Sí ¿y qué? ".
Al menos antes disimulaban, ahora van 'a calzón quitao'.