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La Cámara de Cuentas fiscalizará los convenios entre el Gobierno de Ayuso y la Fundación Toro de Lidia

La Cámara de Cuentas fiscalizará los convenios entre el Gobierno de Ayuso y la Fundación Toro de Lidia

Lo hará a propuesta de Más Madrid que sospecha de “posibles irregularidades” en la gestión de fondos públicos para el fomento del toreo.

| etiquetas: cámara de cuentas , madrid , ayuso , convenio , toro de lidia
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3 comentarios
6 1 1 K 72 politica
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y luego que si paguitas, que si los inmigrantes les dan dinero, que si liberales...

Me cago en mi puta vida, cuanta hipocresía.
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Lo peor de Ayuso es que le eche la culpa a los inmigrantes de que esté saturada la sanidad pública. Hay que ser muy pero que muy cabrona para estar privatizando de la mano de Quirón pero luego señales y acusen a los que menos tienen. Menuda cristiana de mierda.
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#3 unocualquierax
#2
Una de las infinitas malas cosas que ha traído el gobierno de Trump es que está sirviendo de ejemplo para muchos políticos de derechas de todo el mundo. Y la Ayuso ésta parece ser una alumna destacada.
Le imitan a la hora de saltarse las leyes de una manera cínica y pública :
"¿ Que incumplo una ley, que no obedezco a los jueces ?. Sí ¿y qué? ".
Al menos antes disimulaban, ahora van 'a calzón quitao'.
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menéame