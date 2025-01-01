edición general
La Cámara de Comercio checa propone regular las propinas

La iniciativa de la institución busca incorporar las propinas a la remuneración oficial, simplificar la burocracia y ofrecer mayor flexibilidad laboral. También plantea unificar el IVA de las bebidas no alcohólicas y digitalizar los registros de ventas para revitalizar un sector en caída. La Cámara de Comercio de la República Checa ha lanzado una ambiciosa propuesta para modernizar el sector gastronómico, que incluye, entre otras medidas, la regulación legislativa de las propinas. Según el organismo, la ausencia de normativa específica sobre l

#3 Forestalx
Modernizar es eso ?
janatxan #1 janatxan
Prohibiéndolas, ¿no? Sueldos dignos para no tener que recurrir a la extorsión al cliente.
#5 sliana
#1 por qué prohibir? Si yo quiero dar una limosna a un camarero debería estar permitido. Pero como toda limosna, voluntaria
#6 el_gran_reset
Yo propongo dejar de ir a los bares y restaurantes, y comer en casa
HeilHynkel #4 HeilHynkel
incorporar las propinas a la remuneración oficial

Busca que el cliente pague el sueldo del camarero y así quedarse ellos con mayor porcentaje de beneficio.

Hay que ser joputa.
solrac79 #2 solrac79
En Praga está tan normalizado que el TPV al pagar ya suele mostrar varias opciones de propina a elegir por el cliente.
