El calvario de vivir con un santero como vecino: "Matan todo tipo de animales y se escuchan los sacrificios"

Luis compró una casa en 2014. Descubrió que su vecino, puerta con puerta, se dedicaba a la santería, una religión cuyas actividades incluyen sacrificios de animales. Luis relata una década de calvario. "Matan todo tipo de animales y se escuchan los sacrificios". Cabras, pollos, patos y todo tipo de aves. El y su pareja han convivido con los sollozos de dolor de estos animales, a los que se suma el "insoportable" ruido de los tambores de las ceremonias. "Acuden hasta 30 personas, también niños, y las hacen de dos a tres veces por semana".

santería , españa , yuco , toledo , maltrato animal , sacrificios
6 comentarios
#3 Marisadoro
¿Génova 13?
2 K 36
Asimismov #5 Asimismov
#3 Génova 15.
1 K 25
#6 chocoleches
- Sí, diga?
- Vais a morir todos, os traigo el dolor eterno
- El santero es en el cuatro primera
- Oh disculpe
0 K 12
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
es lo que hay, si se permite el halal y el kosher...
0 K 8
lobotomico2 #1 lobotomico2
No le doy positivo porque ni siquiera sacrifican niños. Ni virgenes.
0 K 7

