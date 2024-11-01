El calvario de vivir con un santero como vecino: "Matan todo tipo de animales y se escuchan los sacrificios"

Luis compró una casa en 2014. Descubrió que su vecino, puerta con puerta, se dedicaba a la santería, una religión cuyas actividades incluyen sacrificios de animales. Luis relata una década de calvario. "Matan todo tipo de animales y se escuchan los sacrificios". Cabras, pollos, patos y todo tipo de aves. El y su pareja han convivido con los sollozos de dolor de estos animales, a los que se suma el "insoportable" ruido de los tambores de las ceremonias. "Acuden hasta 30 personas, también niños, y las hacen de dos a tres veces por semana".