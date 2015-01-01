·
main action
9
meneos
35
clics
El calor en València va por barrios: Hasta 5 grados de diferencia según la zona
Un estudio de la UPV revela la diferencia de temperatura entre barrios de València según el entorno urbano y la vegetación.
valencia
ola
calor
actualidad
#1
NPCmasacrado
Los barrios pobres tienen menos zonas verdes y más calor, por lo que o salen menos o se les obliga a ir otros sitios, o a consumir
Los barrios con dinero tienen zonas más verdes y pueden pasear y tener más calidad de vida.
Apuesto a que la gente en los barrios pobres con más calor mueren más, pero eh, cuidao con llamarlo genocidio
4
K
38
#2
Tronchador.
#_1
Eres un pesado, deja de usar genocidio para lo que no es. Que cansinez.
1
K
15
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
