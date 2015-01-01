edición general
El calor en València va por barrios: Hasta 5 grados de diferencia según la zona

Un estudio de la UPV revela la diferencia de temperatura entre barrios de València según el entorno urbano y la vegetación.

NPCmasacrado
Los barrios pobres tienen menos zonas verdes y más calor, por lo que o salen menos o se les obliga a ir otros sitios, o a consumir

Los barrios con dinero tienen zonas más verdes y pueden pasear y tener más calidad de vida.

Apuesto a que la gente en los barrios pobres con más calor mueren más, pero eh, cuidao con llamarlo genocidio
Tronchador.
Eres un pesado, deja de usar genocidio para lo que no es. Que cansinez.
