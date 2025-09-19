El calor en los pasillos llega a los 43 grados en horario escolar en los colegios afectados por la DANA  

El termómetro marca 33 grados en las aulas en barracones del IES Berenguer Dalmau de Catarroja. Así lo refleja una medición realizada este jueves 18 de septiembre a las 14 horas, cuando aún hay estudiantes en las aulas prefabricadas. En el pasillo esa misma medición alcanza los 43 grados.
| etiquetas: dana , valencia , cambio climatico , educacion
Mientras en Madrid PP y Vox votan en contra de climatizar las clases, los pobres que se mueran y el que no quiera morirse pues a la privada o que sepa nadar
Ya no sé ni que nombre ponerle
Convertir estos problemas que montan en un peligro para turistas, inmigrantes (blancos) en redes sociales, en inglés, en reddit...
Y si no lo arreglan espantamos guiris, baja la vivienda. Es un win-win.