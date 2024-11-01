California demanda a fabricantes de productos ultraprocesados

La Fiscalía de San Francisco presentó este martes una demanda en nombre del Estado de California contra 10 importantes empresas alimentarias a las que acusa de promover y de vender alimentos ultraprocesados que sabían que eran perjudiciales para la salud humana, informa The New York Times. La demanda argumenta que las ciudades y los condados han tenido que asumir los costos por el tratamiento de enfermedades derivadas de los productos de estas empresas.