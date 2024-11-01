edición general
9 meneos
7 clics
El calentamiento del océano reduce hasta un 20% anual la biomasa de peces

El calentamiento del océano reduce hasta un 20% anual la biomasa de peces

El trabajo, publicado en Nature Ecology & Evolution , se desarrolló en aguas del Mediterráneo, Atlántico norte y Pacífico nororiental, se basó en el análisis de 702.037 estimaciones en el cambio de la biomasa de 33.990 poblaciones de peces registradas entre 1993 y 2021 en el hemisferio norte. Los datos recabados fueron cruciales para mejorar la gestión pesquera y conservación de los ecosistemas marinos, de los que depende gran parte de la seguridad alimentaria mundial.

| etiquetas: calentamiento , reduce , biomasa
7 2 0 K 80 actualidad
1 comentarios
7 2 0 K 80 actualidad
#1 unocualquierax
... hasta que no quede ni un pez, ni un insecto, ni un humano.
0 K 8

menéame