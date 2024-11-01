El calentamiento global podría llegar a los 2,3 °C en 2040 según un estudio de Standards and Poors

La investigación de Standard and Poors revela que la probabilidad de alcanzar 1,5 °C de aumento para 2040 es del 90 %, y que existe un 50 % de probabilidad de que el calentamiento global en 2040 alcance los 2,3 °C. Esto supone un riesgo directo para un tercio de la población que vive en zonas vulnerables a olas de calor, sequías y otros fenómenos extremos. En un escenario que supere ese umbral, los costos económicos acumulativos podrían ascender hasta el 33 % del PIB global.