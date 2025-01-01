CaixaBank pone a la venta una casa, con 174 metros, 6 habitaciones y totalmente amueblada, por solo 46.000 euros

Esta vivienda de CaixaBank se encuentra ubicada en la localidad de Hinojosas de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, a tan solo 15 minutos de Puertollano. Según informan desde el portal ‘Facilitea Casa’, el nuevo portal inmobiliario de la entidad a través del cual se comercializan sus inmuebles, se trata de una casa “en muy buen estado y lista para entrar a vivir, su conservación es muy buena y se queda amueblada”. Tiene 174 metros cuadrados que se distribuyen en 2 plantas.