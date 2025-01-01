CaixaBank pone a la venta una casa, con 174 metros, 6 habitaciones y totalmente amueblada, por solo 46.000 euros

Esta vivienda de CaixaBank se encuentra ubicada en la localidad de Hinojosas de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, a tan solo 15 minutos de Puertollano. Según informan desde el portal ‘Facilitea Casa’, el nuevo portal inmobiliario de la entidad a través del cual se comercializan sus inmuebles, se trata de una casa “en muy buen estado y lista para entrar a vivir, su conservación es muy buena y se queda amueblada”. Tiene 174 metros cuadrados que se distribuyen en 2 plantas.
| etiquetas: caixabank , casa , 46000€ , 6 habitaciones , 174 metros
1. Que las inmobiliarias esten pactando porcentajes de subidas tanto de compra como alquiler, y apliquen a distitnas zonas un valor cuando crean conveniente.
2. Que los particulares tengan propiedades y se quieran sacar cada vez mas pasta para pagar la ayuda de alquiler a algun familiar en alguna gran ciudad o mismamente su misma casa en distintos casos:
Que padres tengan a hijos alquilando en la gran
Si tienes que estudiar una FP o carrera, ya te tienes que pirar de la zona, y luego ya encontrar trabajo de eso pues nada de nada...
No sé tu pueblo ... pero esto no parece estar precisamente lejos de Puertollano.
18000 euros. Obviamente necesita reforma. En ese mismo pueblo el colega al que fui a visitar tenía alquilada una casa de 2 plantas y sótano por 200 al mes.
Sumas y enseguida las cuentas se te hacen rosarios.
Lo sé por experiencia propia en pueblo muy cerca de esa zona.
600.000 narices. Eso en Madrid andará más bien cerca del millón. En los nuevos PAUs al parecer la cosa no baja de medio millón para dos habitaciones.
A mí no se me ha perdido nada por Ciudad Real, pero si fuera de la zona, me lo consideraría muy seriamente.
Mi caso es al revés, yo ya busco casa para retirarme. De hecho, la he comprado hace dos años ... y me ha costado bastante más.
