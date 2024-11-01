La caída de Sumar lleva a la izquierda a reorganizarse en busca de recuperar el espacio a la izquierda del PSOE

Las tensiones internas entre los partidos políticos que conforman el espacio de Sumar han escalado de forma significativa en las últimas semanas hasta convertirse en un debate abierto sobre el futuro de la coalición y la posible reorganización de la izquierda de cara a unas hipotéticas elecciones generales. La pérdida de apoyo de Sumar en las encuestas y las discrepancias sobre estrategia, marca y alianzas han ido marcando el ritmo de un proceso cada vez más definitorio. Para Sumar, la caída en intención de voto ha sido un potente catalizador