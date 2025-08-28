edición general
20 meneos
45 clics
La caída de Milei ya no es una hipótesis, es un hecho político

La caída de Milei ya no es una hipótesis, es un hecho político

El presidente argentino enfrenta una tormenta perfecta: escándalos de corrupción, desplome en la confianza ciudadana, derrotas parlamentarias y una imagen pública que se desmorona entre piedras y sospechas. Los números son demoledores. El índice de confianza en su gestión cayó un 13,6 % en apenas un mes. Mientras los audios se multiplican en redes, Milei intenta refugiarse en su relato de “embestida de la casta”. En el Congreso, donde decía que consolidaría su poder, acumula humillaciones. Desde abril su gobierno perdió 16 de 17 votaciones.

| etiquetas: milei , argentina , caída
16 4 1 K 272 actualidad
12 comentarios
16 4 1 K 272 actualidad
reithor #1 reithor
A ver si de esta no se LIBRA.
3 K 66
Kantinero #6 Kantinero
Milei, prueba a echarle la culpa a Sanchez, aqui les funciona
2 K 44
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Pa los fatxolibertarras el ser un ladrón puntua doble, no perjudica.
1 K 32
banense #3 banense
Ya lo usaron, ya le robaron más derechos al pueblo. Ya cumplió su cometido. Encima robó a dos manos que no tendrá que trabajar por el resto de su vida. es un win win en toda regla. O alguien pensaba que este indigente mental iba a ser reelegido?
1 K 18
#2 lerdum
Lo dice la izquierda que está arrasando en las encuestas aquí jajajajahaha
2 K 13
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#2 Me encantaría ver a los defensores de Milei teniendo un familiar directo con cáncer al que le quitan la medicación. Sospecho que se acababan las risas.
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#4

Son capaces de decir que su madre (con cáncer) es un parásito del sistema y que mejor se muera.

Cualquier cosa con tal de que no se ayude a otros.
0 K 20
PaulSciarra #9 PaulSciarra *
#4 teniendo un familiar directo con cáncer al que le quitan la medicación

A mí me gustaría ver a un defensor del kirchnerismo teniendo un familiar joven que se larga de un país más que arruinado por los peronistas, un 70% en la época.

A ver si te crees que desde este lado, la ultraultraultraderecha no sabemos dar pena xD

cc #2
0 K 6
Djangology #12 Djangology *
#9 Los mayores flujos migratorios de Argentinos en la historia se producen en tres periodos: dictadura militar, Gobierno de Menen y gobierno de De la Rua. Mis dos cuñadas vienen a España huyendo del destrozo económico que producen los gobiernos liberales de de la Rua y de Menem a finales de los 90.No mientas.
1 K 9
Jakeukalane #11 Jakeukalane
#0 eliminado fragmento fbclid de la URL
0 K 10
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Fango.
A qué me recuerda?
0 K 6

menéame