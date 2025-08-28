La caída de Milei ya no es una hipótesis, es un hecho político

El presidente argentino enfrenta una tormenta perfecta: escándalos de corrupción, desplome en la confianza ciudadana, derrotas parlamentarias y una imagen pública que se desmorona entre piedras y sospechas. Los números son demoledores. El índice de confianza en su gestión cayó un 13,6 % en apenas un mes. Mientras los audios se multiplican en redes, Milei intenta refugiarse en su relato de “embestida de la casta”. En el Congreso, donde decía que consolidaría su poder, acumula humillaciones. Desde abril su gobierno perdió 16 de 17 votaciones.
Son capaces de decir que su madre (con cáncer) es un parásito del sistema y que mejor se muera.
Cualquier cosa con tal de que no se ayude a otros.
A mí me gustaría ver a un defensor del kirchnerismo teniendo un familiar joven que se larga de un país más que arruinado por los peronistas, un 70% en la época.
A ver si te crees que desde este lado, la ultraultraultraderecha no sabemos dar pena
cc #2
A qué me recuerda?