Historia y no propaganda. IV parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". En la caída del imperio de los soviets se analiza como Occidente pretendió desmantelar Rusia desde 1990 destruyendo su base económica y fomentado el separatismo. La pregunta del millón es, ¿por qué los Estados Unidos y la OTAN se empeñan, no hoy, sino desde hace décadas, en rodear a Rusia con bases militares por todos lados de sus fronteras? ¿Alguien recuerda cómo destruyeron la Unión Soviética?, aquí se explica a detalle.