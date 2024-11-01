edición general
La caída del imperio de los soviets

Historia y no propaganda. IV parte de la serie "El cómo Occidente ha planeado destruir Rusia desde hace siglos". En la caída del imperio de los soviets se analiza como Occidente pretendió desmantelar Rusia desde 1990 destruyendo su base económica y fomentado el separatismo. La pregunta del millón es, ¿por qué los Estados Unidos y la OTAN se empeñan, no hoy, sino desde hace décadas, en rodear a Rusia con bases militares por todos lados de sus fronteras? ¿Alguien recuerda cómo destruyeron la Unión Soviética?, aquí se explica a detalle.

cocolisto #1 cocolisto
No sólo a Rusia si no a todo país que ponga resistencia al matonismo norteamericano. Cuba, Venezuela, Irán, Corea, Vietnam... . Con diferencia han sido los que más asesinatos, golpes de estado, invasiones y dolor han producido el el mundo. Un país criminal dirigido por psicópatas y asesinos.
#3 vGeeSiz
#1 oye quizás, el modelo de estado influya, tu comentario está muy chulo, muy combativo, pero a la hora de la verdad... Un ejercicio bastante sanote es ir a preguntar a los lugareños que tal por allí con sus diferentes formas de gobierno, igual te llavas una sorpresita
Tito_Keith #4 Tito_Keith
#3 También habría que preguntarse cómo le iría a esos países si no tuvieran al país más poderoso del planeta pisándoles la manguera.
Como china es demasiado grande y los USA no han podido con ellos sí que han prosperado
#5 vGeeSiz
#4 China es un imperio, no digo que no fueran comunistas en el pasado, como Rusia, pero hoy, China se sostiene y crece gracias al libre comercio
a69 #2 a69
No quedan muchos soviets en Rusia desde hace varias décadas.
