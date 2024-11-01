La caída conjunta de Dina Boluarte y Gustavo Adrianzén: ¿Por qué presidentes y PCM han empezado a tener el mismo respaldo?

Gustavo Adrianzén lleva poco más de dos meses en su cargo y ya se ha convertido en el presidente del Consejo de Ministros más impopular de la última década, a la par de Dina Boluarte, quien es la mandataria con mayor rechazo ciudadano en el mismo margen de tiempo. Pero esto no es únicamente producto de errores políticos compartidos. De hecho, es una tendencia reciente que los jefes de gabinete lleguen tan desaprobados como los presidentes de la República.