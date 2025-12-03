edición general
El Café Gijón, nuestro Triángulo de las Bermudas en Madrid

Cuando un lugar lleno de leyenda se cierra, el alma esencial que ha ido creciendo dentro del local se marcha a toda velocidad, huye como espíritu sano del diablo que lo persigue.

Antipalancas21
Estaba ya todo muy viejo y desfasado
alcama
Bueno, el nuevo propietario ya ha dicho que mantendrá la esencia . Supongo que estética.
Es imposible mantener toda la esencia de los años 1950, porque entre otras cosas estamos en 2025 y la clientela cambia
