Café, frutas, huevos y chocolate disparan sus precios en España, con alzas de dos dígitos este 2025

En concreto, según los últimos datos del IPC de julio publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, el café se ha encarecido un 15,9% en los siete primeros meses del año, mientras que los huevos han subido de precio un 15,7%, las frutas son un 14,3% más caras y el precio del chocolate acumula un incremento del 12%. De julio de 2024 a julio de 2025, es el chocolate lo que más ha subido de precio en España, con una subida interanual del 21,6%.
Es una realidad que todos los científicos saben y que se lleva avisando desde hace décadas, pero oye vamos a hacer más guerras y a expandir más la OTAN y que vivan las ideas de derechas que son lo mejor que hay. Eso de cambios climáticos es de perroflautas trasnochados. Vota facha y vota nacionalista, que ellos lo arreglan todo.
La comida sube por lo mismo que sube todo: la avaricia de cuatro mongolos cuando no se controla el mercado fuertemente.
La clase política esta cada vez mas alejada de la realidad, y no solo en el tema económico, en todo.