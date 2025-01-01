edición general
Café, frutas, huevos y chocolate disparan sus precios en España, con alzas de dos dígitos este 2025

Café, frutas, huevos y chocolate disparan sus precios en España, con alzas de dos dígitos este 2025

En concreto, según los últimos datos del IPC de julio publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press, el café se ha encarecido un 15,9% en los siete primeros meses del año, mientras que los huevos han subido de precio un 15,7%, las frutas son un 14,3% más caras y el precio del chocolate acumula un incremento del 12%. De julio de 2024 a julio de 2025, es el chocolate lo que más ha subido de precio en España, con una subida interanual del 21,6%.

#1 el_gran_reset
deberían traer inmigrantes para trabajar en esos trabajo que los nacionales no quieren y abaratar los precios...
1
#3 MoñecoTeDrapo
#1 los cafetales y cacaotales españoles se están echan a perder. Por no hablar de las plantaciones de huevos... :ffu: :troll:
2
#13 sliana
#3 si no recuerdo mal, los yankis tenian problemas con sus huevos y se permitio la exportacion desde europa, asi que la consecuencia, igual que paso con el aceite, es que los pagamos mas caros porque hay menos y ellos pagan mas.
0
#4 Sandilo
#1 Verás cuando descubras que en España no hay café.
0
#5 Garbns
#4 En Canarias hay plantaciones de café...
0
#7 Supercinexin
#5 Digo yo que esas plantaciones supondrán como un 0.1% del café consumido en España, ¿no? Me imagino, vamos...
0
#4 el_gran_reset
#4 no has pillado la ironía. Son tercer mundo y aún así suben los precios
0
#9 Supercinexin
La comida sube de precio, y más que va a subir, sencillamente porque hay menos comida ya que se cosecha menos debido al cambio climático.

Es una realidad que todos los científicos saben y que se lleva avisando desde hace décadas, pero oye vamos a hacer más guerras y a expandir más la OTAN y que vivan las ideas de derechas que son lo mejor que hay. Eso de cambios climáticos es de perroflautas trasnochados. Vota facha y vota nacionalista, que ellos lo arreglan todo.
2
#10 El_pofesional
#9 Tontería sin una sola fuente.

La comida sube por lo mismo que sube todo: la avaricia de cuatro mongolos cuando no se controla el mercado fuertemente.
1
#12 chavi
#9 No. No sube "porque hay menos comida". Sube porque no puedes pasar sin comer y los grandes fondos han puesto el ojo en los alimentos como "bien de mercado".
0
#14 El_pofesional
#12 Además de que sólo hay que mirar la cantidad de comida que se tira a diario en España. Pero opinar es gratis.
0
#6 alpoza
y que me decís d las patatas... que ahora comprar una bolsa de 3 kilos te cuesta casi 5 pavos y te da un parrús.
0
#11 Borgiano
El cobete
0
#15 este_no_es_eltraba
Esta subiendo todo, el dinero cunde cada vez menos, y te dicen que la economía va mejor que nunca.

La clase política esta cada vez mas alejada de la realidad, y no solo en el tema económico, en todo.
0
#2 Sandilo
La economia va como un cohete.
0

