Caen a la mitad las llegadas de refugiados a Alemania

El número de refugiados llegados a Alemania en 2025 cayó un 51 % respecto a los de 2024, lo que supone 113.236 menos, informó este domingo (04.01.2026) el Ministerio del Interior alemán. En 2024, antes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asumiera el cargo el pasado mes de mayo, el número de solicitudes registrado fue de 229.751, mientras que en 2023 la cifra fue de 329.120, según las cifras del Ministerio del Interior de Alemania, adelantadas por el semanario Bild am Sonntag. El número de solicitudes de asilo, según este periódico, dis

| etiquetas: refugiados , alemania
Torrezzno #1 Torrezzno
Curioso, los inmigrantes no son tontos y prefieren países que no estén en recesión
#2 Eukherio
#1 Una crisis económica profunda siempre ha sido lo mejor para librarse de los inmigrantes. En ese sentido lo tienen fácil los ultras porque pueden hundir a un país y decir que ahora por lo menos hay menos extranjeros.
Connect #3 Connect
Los que tanto se quejan de que a España llega tanto inmigrante, les digo que si llegan es porque España va bien. Que cuando no llegaban es porque aquí estábamos mal. Y a la vista está que en cuanto otros países han caído en recesión, también ha bajado su inmigración
