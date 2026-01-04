Caen a la mitad las llegadas de refugiados a Alemania

El número de refugiados llegados a Alemania en 2025 cayó un 51 % respecto a los de 2024, lo que supone 113.236 menos, informó este domingo (04.01.2026) el Ministerio del Interior alemán. En 2024, antes de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asumiera el cargo el pasado mes de mayo, el número de solicitudes registrado fue de 229.751, mientras que en 2023 la cifra fue de 329.120, según las cifras del Ministerio del Interior de Alemania, adelantadas por el semanario Bild am Sonntag. El número de solicitudes de asilo, según este periódico, dis