Cae la red que generó 500 víctimas de extorsión usando anuncios de servicios sexuales

La Policía Nacional ha desarticulado una compleja organización criminal dedicada a la extorsión de más de 500 víctimas a través de la llamada "extorsión del sicario". Este método delictivo consistía en la publicación masiva de anuncios falsos de mujeres que ofrecían servicios sexuales en páginas web de citas, con el fin de captar clientes y posteriormente extorsionarlos. Una vez se establecía el contacto telefónico con las víctimas, los delincuentes se hacían pasar por los responsables del supuesto club donde supuestamente trabajaban las mujer