Cae con fuerza el precio del petróleo tras el anuncio del freno de los ataques de EEUU a Irán

El anuncio del presidente de los EEUU, Donald Trump, sobre una pausa en los ataques a las plantas de energía de Irán durante 5 días generó un caída de 8% en el precio del barril de petróleo crudo WTI. El valor de referencia en el mercado de EEUU se ubicó alrededor de 90 dólares tras conocerse la noticia. También se reflejó una baja inmediata en el precio del barril Brent. En ese caso, el descenso fue del 6% y ubicó al barril de refencia europea algo por debajo de la barrera de los 100 dólares.