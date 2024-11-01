edición general
Cádiz cierra sus parques de noche desde este miércoles para protegerlos de algunos vecinos

"Un columpio para personas discapacitadas destrozado ha sido lo último", recuerda. "Cada uno de estos casos le cuestan una media de 5.000 euros al Ayuntamiento", recuerda el edil. Y son casi una decena al mes durante los últimos años. Para tratar de poner freno, al menos nocturno, a estos destrozos fruto del vandalismo, desde este primer miércoles de septiembre cierran sus accesos cada madrugada los parques públicos de Cortadura, Carlos Díaz, Erytheia y Kotinoussa (Varela), Celestino Mutis, parque Genovés, San José o Reina Sofía. La medida que

