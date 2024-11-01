·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6401
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
3908
clics
El papelón de Juanma Moreno con la quita de la deuda, resumido en un vídeo de menos de un minuto
5088
clics
El fenómeno de los 'edificios cebra' que invaden las ciudades: “están hechos para venderse en una foto de inmobiliaria”
4765
clics
Ayuso carga contra su equipo: ''Esto una dictadura, quieren dañar mi imagen''
3255
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
más votadas
454
La Unión Europea retrasa una millonaria multa a Google por temor a las represalias de Trump
502
Madrid desmantela su escuela pública
362
Donald Trump tensa las relaciones con su hijo Donald Trump Jr. al hundir un barco lleno de droga que se dirigía a EEUU
431
Colonos israelíes y soldados arrancan miles de árboles para castigar a una aldea palestina
400
“Presa cervical”: la autopsia ratifica la muerte por estrangulamiento del hombre asfixiado por un policía en Torrejón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
42
clics
Cádiz. Bajan del paso a la estatua de un Nazareno y la pasean por el interior del hospital público "Puerta del Mar"
Visita histórica del Nazareno de Santa María de Cádiz al Hospital Universitario Puerta del Mar este domingo... duración 38 sg
|
etiquetas
:
cristo
,
hospital
,
laicismo
,
religión
13
2
1
K
254
ocio
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
1
K
254
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
javierchiclana
*
Atenti, categoría Ocio.
¿Esta gente no se cansa de hacer el ridículo paseando a sus moñecos?
El resumen de Canal sur es para Pulitzer
Penita de mi Andalucía
10
K
126
#4
Hombre_de_Estado
Normal que vaya a un hospital público y no a uno privado: lo último que quiere es que le metan otra clavada
6
K
80
#5
javierchiclana
Mirad que nivelazo el de la prensa en Cádiz
www.portaldecadiz.com/cadiz-capital/138263-una-nina-recibe-el-alta-tra
4
K
76
#9
lavacaquellora
#5
El gesto del Nazareno fue recibido con un gran silencio cargado de emoción, roto por lágrimas y oraciones de los presentes
Pero... esta gente sabe que 'el Nazareno' ese es un muñeco?
0
K
7
#10
javierchiclana
*
#9
Herejía
0
K
18
#2
Pertinax
*
Ya que está, que le pongan a pasar consulta, que curando debe ser cojonudo.
3
K
63
#3
The_Ignorator
Que graciosos estos nativos con sus costumbres y sus taparrabos con forma de traje y corbata.
Pintorescas costumbres
5
K
58
#6
Alcalino
Y luego nos reimos de las burradas que hacen en la India...
1
K
17
#7
comadrejo
Empiezan pronto los carnavales este año.
0
K
11
#8
Malinke
*
Que lo lleven a San Telmo a ver si obra un milagro y Moreno vuelve a la senda de lo público, que falta les hace.
0
K
11
#11
DonaldBlake
Ya podían llevarla de paseo al horno crematorio.
0
K
8
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
¿Esta gente no se cansa de hacer el ridículo paseando a sus moñecos?
El resumen de Canal sur es para Pulitzer Penita de mi Andalucía
El gesto del Nazareno fue recibido con un gran silencio cargado de emoción, roto por lágrimas y oraciones de los presentes
Pero... esta gente sabe que 'el Nazareno' ese es un muñeco?
Pintorescas costumbres