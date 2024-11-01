edición general
15 meneos
42 clics
Cádiz. Bajan del paso a la estatua de un Nazareno y la pasean por el interior del hospital público "Puerta del Mar"

Cádiz. Bajan del paso a la estatua de un Nazareno y la pasean por el interior del hospital público "Puerta del Mar"  

Visita histórica del Nazareno de Santa María de Cádiz al Hospital Universitario Puerta del Mar este domingo... duración 38 sg

| etiquetas: cristo , hospital , laicismo , religión
13 2 1 K 254 ocio
11 comentarios
13 2 1 K 254 ocio
Comentarios destacados:      
javierchiclana #1 javierchiclana *
Atenti, categoría Ocio.

¿Esta gente no se cansa de hacer el ridículo paseando a sus moñecos? :wall:

El resumen de Canal sur es para Pulitzer :palm: Penita de mi Andalucía :'(
10 K 126
#4 Hombre_de_Estado
Normal que vaya a un hospital público y no a uno privado: lo último que quiere es que le metan otra clavada :troll:
6 K 80
lavacaquellora #9 lavacaquellora
#5
El gesto del Nazareno fue recibido con un gran silencio cargado de emoción, roto por lágrimas y oraciones de los presentes

Pero... esta gente sabe que 'el Nazareno' ese es un muñeco? o_o
0 K 7
javierchiclana #10 javierchiclana *
#9 Herejía xD
0 K 18
Pertinax #2 Pertinax *
Ya que está, que le pongan a pasar consulta, que curando debe ser cojonudo.
3 K 63
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Que graciosos estos nativos con sus costumbres y sus taparrabos con forma de traje y corbata.
Pintorescas costumbres
5 K 58
#6 Alcalino
Y luego nos reimos de las burradas que hacen en la India...
1 K 17
comadrejo #7 comadrejo
Empiezan pronto los carnavales este año. o_o
0 K 11
Malinke #8 Malinke *
Que lo lleven a San Telmo a ver si obra un milagro y Moreno vuelve a la senda de lo público, que falta les hace.
0 K 11
#11 DonaldBlake
Ya podían llevarla de paseo al horno crematorio.
0 K 8

menéame