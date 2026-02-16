·
La cadena de siete borrascas deja los 25 días con más viento en València desde que hay registros
Según Aemet, es el periodo con más recorrido de viento, es decir, con más persistencia y fuerza de las rachas desde, al menos, 1966
valencia
,
cambio climatico
,
viento
NPCMeneaMePersigue
Ya habéis visto, se desplaza el anticiclon de las azores y España se convierte en inglaterra, inundaciones, vientos huracanados durante semanas
Otro veranito a 40 grados y otro invierno como este y el ostiazo turístico y de la burbuja inmobiliaria va a quedarse corto con el de 2008
0
K
20
Barney_77
Ojalá se vaya el mercado a tomar por culo.
0
K
20
