edición general
1 meneos
10 clics

La cadena de siete borrascas deja los 25 días con más viento en València desde que hay registros

Según Aemet, es el periodo con más recorrido de viento, es decir, con más persistencia y fuerza de las rachas desde, al menos, 1966

| etiquetas: valencia , cambio climatico , viento
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Ya habéis visto, se desplaza el anticiclon de las azores y España se convierte en inglaterra, inundaciones, vientos huracanados durante semanas

Otro veranito a 40 grados y otro invierno como este y el ostiazo turístico y de la burbuja inmobiliaria va a quedarse corto con el de 2008
0 K 20
Barney_77 #2 Barney_77
Ojalá se vaya el mercado a tomar por culo.
0 K 20

menéame