La cadena rusa RT inicia su transmisión en abierto en Chile entre denuncias de graves irregularidades

Sin previo aviso, sin que mediara la autorización previa de la Comisión Nacional de Televisión y coincidiendo con la recta final de las elecciones presidenciales. Una de las televisiones generalistas, cuya estructura de propiedad recae en última instancia en un oscuro empresario mexicano apodado 'El Fantasma', dejó de emitir su programación local sustituyéndola por la señal de RT en español del canal proscrito en Europa y EE.UU. e identificado por la UE como "herramienta" del Kremlin que "amenaza" la seguridad en los países receptores.

Top_Banana #1 Top_Banana
"proscrito en Europa" que censurado queda muy mal.
4 K 61
Pertinax #2 Pertinax *
#1 En Europa no se te persigue por leer Russia Today. Simplemente no se da voz a malandros de esa calaña al servicio de un criminal que financia a la ultraderecha europea y nos riega de bulos más que demostrados.
2 K 20
chu #3 chu
#2 realmente no fue por eso por lo que se censuró, y lo sabes. Las mentiras y la manipulación no suponen ningún problema para Europa, siempre que no sean contra los intereses de nuestras élites económicas.
De hecho, tú eres un propagandista.
2 K 25
Pertinax #5 Pertinax *
#3 Hablamos de RT, pero el propagandista soy yo, un meneante irrelevantemente resalao. Hay que reírse contigo.
1 K 17
#4 endy
Lo de cadena nunca mejor dicho xD
0 K 7
#6 Robe7064
Creo que ese canal tenía alguna relación con el PC de Chile. Si es así, otra vez del lado de dictaduras (y de ultraderecha además).
0 K 6

