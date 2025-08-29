La cadena rusa RT inicia su transmisión en abierto en Chile entre denuncias de graves irregularidades

Sin previo aviso, sin que mediara la autorización previa de la Comisión Nacional de Televisión y coincidiendo con la recta final de las elecciones presidenciales. Una de las televisiones generalistas, cuya estructura de propiedad recae en última instancia en un oscuro empresario mexicano apodado 'El Fantasma', dejó de emitir su programación local sustituyéndola por la señal de RT en español del canal proscrito en Europa y EE.UU. e identificado por la UE como "herramienta" del Kremlin que "amenaza" la seguridad en los países receptores.